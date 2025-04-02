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Україна повернула дітей з окупації: Єрмак розкрив деталі нової операції

Україна, Середа 02 квітня 2025 09:59
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Україна повернула дітей з окупації: Єрмак розкрив деталі нової операції Фото: Україна повернула двох дітей з окупації (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна врятувала з окупації двох дітей. Стали відомі деталі операції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офіса президента Андрія Єрмака

"Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - розповів він.

За словами Єрмака, один із них - хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові.

"Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу - і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку", - розповів голова ОП.

Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою.

Не перший випадок

Зазначимо, Україна постійно повертає дітей з окупації. Наприклад, нещодавно Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще п'ятьох дітей. Їх вивезли з тимчасово окупованих територій і РФ.

А на початку березня Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще сімох дітей. Це сталося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

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