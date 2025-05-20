ОП після розмови Трампа й Путіна: США й далі вірять, що з Росією можна домовитись

Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському

Протягом учорашнього дня, 19 травня, Трамп мав телефонні розмови як Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, при цьому із Зеленським він спілкувався двічі.

Згідно з інформацією ЗМІ, спершу голова Білого дому зателефонував українському президентові, після цього відбулася його розмова з Путіним, а згодом він знову вийшов на зв'язок із Зеленським.

Після переговорів із російським диктатором Трамп заявив, що Москва та Київ мають невідкладно розпочати переговори, спрямовані на досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій та завершення збройного протистояння.

Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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