ОП после разговора Трампа и Путина: США продолжают верить, что с Россией можно договориться

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

В течение вчерашнего дня, 19 мая, Трамп имел телефонные разговоры как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом с Зеленским он общался дважды.

Согласно информации СМИ, сперва глава Белого дома позвонил украинскому президенту, после этого состоялся его разговор с Путиным, а затем он снова вышел на связь с Зеленским.

После переговоров с российским диктатором Трамп заявил, что Москва и Киев должны безотлагательно начать переговоры, направленные на достижение договоренностей о прекращении боевых действий и завершения вооруженного противостояния.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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