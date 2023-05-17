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В ОП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського з "мирною ініціативою"

Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Останній поінформував про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса справді інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", - розповів Никифоров.

За його словами, президент України привітав таку мирну ініціативу.

"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську "формулу миру" та запросити приєднатися до її реалізації", - зазначив Никифоров.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно в ПАР заявили, що домовилися із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним про мирну місію від Африки щодо війни в Україні

Так, президент ПАР Сиріл Рамафоса повідомив, що лідери африканських держав відвідають Україну та РФ презентувати власний "мирний план".

Крім того, Рамафоса розповів, що вже поговорив щодо цього із Путіним, а наступного дня із Зеленським та додав, що "обидві сторони погодилися прийняти делегацію".

Реакція України

Додамо, що згодом на цю заяву відреагували на Банковій. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, якого цитувало Sky News, Україна готова вислухати пропозиції різних країн щодо врегулювання війни, але єдиним реалістичним планом є "формула миру" президента Володимира Зеленського.

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Володимир ЗеленськийАфрика