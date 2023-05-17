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В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"

Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Последний проинформировал о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", - рассказал Никифоров.

По его словам, президент Украины приветствовал такую мирную инициативу.

"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации", - отметил Никифоров.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно в ЮАР заявили, что договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о мирной миссии от Африки по войне в Украине.

Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских государств посетят Украину и РФ презентовать собственный "мирный план".

Кроме того, Рамафоса рассказал, что уже поговорил об этом с Путиным, а на следующий день с Зеленским и добавил, что "обе стороны согласились принять делегацию".

Реакция Украины

Добавим, что впоследствии на это заявление отреагировали на Банковой. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, которого цитировало Sky News, Украина готова выслушать предложения разных стран по урегулированию войны, но единственным реалистичным планом является "формула мира" президента Владимира Зеленского.

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Владимир ЗеленскийАфрика