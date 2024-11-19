В ОП підрахували втрати росіян від санкцій

"Фактично вони (РФ, - ред.) попрощались з 300 млрд доларами суверенних активів. Плюс, 200 млрд доларів, які Росія не заробила на експорті енергоносіїв. "Газпром" став збитковим. Непогані цифри, але росіяни і зараз заробляють до 20 млрд доларів на місяць тільки на експорті сирої нафти. Це багато", - зазначив він.

Говорячи про втрати РФ Власюк також зауважив, що зменшилися прибутки РФ від продажу газу, в результаті чого капіталізація "Газпрому" впала. Фонд національного добробуту практично витрачено. Також погіршилися деякі макропоказники.

"Ставка Центробанку 21%. Чому? Тому що вони рятують економіку від перегріву. Чому вона перегрівається? Тому що вони заливають грошима ВПК і недоливають у всі інші сфери. Є макроекономічні показники, які нас більше радують, є які менше", - зазначив Власюк.

При цьому він підкреслив, що воєнний бюджет РФ все одно залишається значним.

"На наступний рік в них закладено на воєнні потреби в бюджеті 140-160 млрд доларів, плюс ще стільки ж приховано по інших статтях на ці ж цілі", - сказав уповноважений з питань санкційної політики.