В ОП подсчитали потери россиян от санкций

"Фактически они (РФ, - ред.) попрощались с 300 млрд долларов суверенных активов. Плюс, 200 млрд долларов, которые Россия не заработала на экспорте энергоносителей. "Газпром стал" убыточным. Неплохие цифры, но россияне и сейчас зарабатывают до 20 млрд долларов в месяц только на экспорте сырой нефти. Это много", - отметил он.

Говоря о потерях РФ Власюк также заметил, что уменьшились доходы РФ от продажи газа, в результате чего капитализация "Газпрома" упала. Фонд национального благосостояния практически потрачен. Также ухудшились некоторые макропоказатели.

"Ставка Центробанка 21%. Почему? Потому что они спасают экономику от перегрева. Почему она перегревается? Потому что они заливают деньгами ВПК и недоливают во все остальные сферы. Есть макроэкономические показатели, которые нас больше радуют, есть которые меньше", - отметил Власюк.

При этом он подчеркнул, что военный бюджет РФ все равно остается значительным.

"На следующий год у них заложено на военные нужды в бюджете 140-160 млрд долларов, плюс еще столько же скрыто по другим статьям на эти же цели", - сказал уполномоченный по вопросам санкционной политики.