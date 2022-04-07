ОП о переговорах с Россией: Москве нужно снизить градус враждебности в СМИ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Россию снизить градус враждебности в СМИ. Он добавил, что так Москва докажет свою готовность к продолжению переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.