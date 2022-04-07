ОП про переговори з Росією: Москві потрібно знизити градус ворожості в ЗМІ

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав Росію знизити градус ворожості в ЗМІ. Він додав, що так Москва доведе свою готовність до продовження переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.
"Російські пропагандисти несуть таку ж відповідальність за звірства в Україні, як і армія (Росії - ред.)", - написав Подоляк.
За його словами, останні кілька років російські пропагандисти вирощували ненависть до України на телебаченні і в ЗМІ. Тепер росіяни хочуть української крові і не сприймають виправдань.
"Якщо Москва хоче показати готовність до діалогу, необхідно знизити градус ворожості в ЗМІ", - підсумував радник глави ОП.
Нагадаємо, раніше Туреччина висловила надію на новий раунд переговорів між Україною і Росією.
Зазначимо, президент України Володимир ЗЄленський заявив, що затягування Росією переговорного процесу погіршить становище Москви і негативно позначиться на ході війни.
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