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Турция надеется на новые переговоры Украины и РФ. Встреча может пройти на уровне глав МИД

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Анкара, Среда 06 апреля 2022 18:22
Турция надеется на новые переговоры Украины и РФ. Встреча может пройти на уровне глав МИД Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Он добавил, что встреча может пройти на уровне глав МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

"Мы ожидаем новых переговоров между Украиной и Россией", - цитирует агентство главу турецкого МИД.

По его словам, новые переговоры, скорее всего, пройдут на уровне министров иностранных дел Украины и России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Россией встречи в переговорах ухудшит положение Москвы и негативно скажется на ходе войны.

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