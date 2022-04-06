Турция надеется на новые переговоры Украины и РФ. Встреча может пройти на уровне глав МИД
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Он добавил, что встреча может пройти на уровне глав МИД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.
"Мы ожидаем новых переговоров между Украиной и Россией", - цитирует агентство главу турецкого МИД.
По его словам, новые переговоры, скорее всего, пройдут на уровне министров иностранных дел Украины и России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Россией встречи в переговорах ухудшит положение Москвы и негативно скажется на ходе войны.
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