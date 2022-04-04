Зеленский: чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже и для нее, и для войны

Президент Владимир Зеленский высказался о затягивании Россией встречи в переговорах с Украиной. Он заявил, что чем дольше российская стороны это будет делать, тем хуже будет и для нее самой, и для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время общения с журналистами в Буче.

"Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для войны. Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили. Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", - сказал Зеленский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что несмотря на военные преступления, нужно поддерживать диалог с Россией на переговорах. Чтобы достичь мира и предупредить еще больше жертв.

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