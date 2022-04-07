ОП о переговорах с Россией: Москве нужно снизить градус враждебности в СМИ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Россию снизить градус враждебности в СМИ. Он добавил, что так Москва докажет свою готовность к продолжению переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.
"Российские пропагандисты несут такую же ответственность за зверства в Украине, как и армия (России - ред.)", - написал Подоляк.
По его словам, последние несколько лет российские пропагандисты взращивали ненависть к Украине на телевидении и в СМИ. Теперь россияне хотят украинской крови и не приемлют оправданий.
"Если Москва хочет показать готовность к диалогу, необходимо снизить градус враждебности в СМИ", - подытожил советник главы ОП.
Напомним, ранее Турция выразила надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание Россией переговорного процесса ухудшит положение Москвы и негативно скажется на ходе войны.
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