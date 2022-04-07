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ОП про переговори з Росією: Москві потрібно знизити градус ворожості в ЗМІ

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 15:48
ОП про переговори з Росією: Москві потрібно знизити градус ворожості в ЗМІ Фото: радник голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав Росію знизити градус ворожості в ЗМІ. Він додав, що так Москва доведе свою готовність до продовження переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Російські пропагандисти несуть таку ж відповідальність за звірства в Україні, як і армія (Росії - ред.)", - написав Подоляк.

За його словами, останні кілька років російські пропагандисти вирощували ненависть до України на телебаченні і в ЗМІ. Тепер росіяни хочуть української крові і не сприймають виправдань.

"Якщо Москва хоче показати готовність до діалогу, необхідно знизити градус ворожості в ЗМІ", - підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Туреччина висловила надію на новий раунд переговорів між Україною і Росією.

Зазначимо, президент України Володимир ЗЄленський заявив, що затягування Росією переговорного процесу погіршить становище Москви і негативно позначиться на ході війни.

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