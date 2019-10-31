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ОП передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар

Новини » Політика     31.10.2019 - 15:17
ОП передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар
Фото: документ (president.gov.ua)

Документи стосуються депортації кримських татар у 1944 році

Офіс президента передав Меджлісу кримськотатарського народу розсекречені документи НКВС СРСР, які стосуються депортації кримських татар у 1944 році. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, розсекречені документи містять інформацію про кількість людей, щодо яких застосовували тортури.

"Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом", - заявив заступник глави ОП Андрій Смирнов.

У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у складі Курултаю кримськотатарського народу працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що згадані документи також будуть оприлюднені у ЗМІ.

Нагадаємо, на початку літа Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання геноцидом злочини Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.

Раніше МЗС закликав визнати геноцидом депортацію кримських татар

Крім того, Міністерство закордонних справ України заявляло про прагнення Російської Федерації посилювати репресії проти кримських татар.

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