Признание депортации крымских татар геноцидом обсуждают в 25 странах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца 2019 года парламенты двух европейских стран могут признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом

Крымскотатарский ресурсный центр ведет работу по признанию депортации крымскотатарского народа геноцидом с 25 странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правозащитной организации.

По словам председателя правления организации, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариевая, до конца текущего года парламенты еще двух европейских стран могут признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

Напомним, 6 июня Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского союза против крымских татар в 1944 году. За принятие резолюции проголосовали 77 депутатов и 1 воздержался. В документе содержится призыв к международному сообществу демонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Также Сейм Литвы осуждает российскую оккупацию Крыма и нарушения прав людей на полуострове.

Добавим, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944-го года.

Ранее МИД призвал признать геноцидом депортацию крымских татар.