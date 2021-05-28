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В ОП оценили, может ли дело Медведчука повлиять на встречу Зеленского с Путиным

Автор: Андрей Василюк

Персона нардепа Виктора Медведчука, против которого возбуждено уголовное дело, не является достаточной для влияния на двусторонние переговоры Украины и России. Вопрос отношений между странами гораздо сложнее.

Такое мнение в интервью "Украина 24" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я считаю, что судьба Медведчука или вообще Медведчук как субъект - это гораздо меньший субъект всего, чем не очень хорошие двусторонние отношения между Россией и Украиной. Андрей Ермак активно занимается темой двусторонней встречи ... Но еще раз подчеркиваю, что ни Медведчук, ни кто-либо другой не является достаточным по размеру для того, чтобы иметь влияния на эти двусторонние переговоры. Если мы будем приравнивать Россию к Медведчуку, это будет унижать Российскую Федерацию", - сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что конкретные детали потенциальной встречи между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также сказал, что пока еще рано озвучивать детали.

Ермак подчеркивал, что перед потенциальной встречей между Зеленским и Путиным стоит задача провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

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