ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ОП отреагировали на решение суда по вкладам Суркисов в ПриватБанке

Киев, Четверг 03 сентября 2020 14:26
В ОП отреагировали на решение суда по вкладам Суркисов в ПриватБанке
Автор: Александр Белоус

Правосудие должно происходить справедливо и взвешенно

Только справедливое и беспристрастное рассмотрение дел по сути может называться правосудием и может претендовать на доверие. Таким образом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив прокомментировала решение суда о принудительном взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн.

Об этом Ковалив написала на своей странице в Facebook.

Как отметила Ковалив, Министерство финансов, Национальный банк, "ПриватБанк" и правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

"Хочу подчеркнуть, что государственный "ПриватБанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков, и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку". Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

Министерство финансов не соглашаются с решением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПриватБанкбанки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь