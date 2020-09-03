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В ОП відреагували на рішення суду по вкладах Суркісів у ПриватБанку

Київ, Четвер 03 вересня 2020 14:26
В ОП відреагували на рішення суду по вкладах Суркісів у ПриватБанку
Автор: Олександр Білоус

Правосуддя має відбуватися справедливо і виважено

Тільки справедливий і неупереджений розгляд справ по суті може назватися правосуддям і може претендувати на довіру. Таким чином заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів прокоментувала рішення суду про примусове стягнення з "ПриватБанку" майже 10 млрд грн.

Про це Ковалів написала на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила Ковалів, Міністерство фінансів, Національний банк, "ПриватБанк" та уряд не погоджуються з винесеним рішенням та будуть захищати інтереси держави і банку в апеляційному суді.

"Хочу наголосити, що державний "ПриватБанк" є частиною стабільної та прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку та очікуванням вкладників і держава буде захищати свої інтереси та інтереси громадян", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного "ПриватБанку". Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги.

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