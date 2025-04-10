ОП окреслив "червону лінію" у переговорах з Росією, США вже проінформовані

Україна, під час переговорів з Російською Федерацією (РФ) про припинення вогню, не прийматиме жодних обмежень щодо чисельності, а також боєготовності своїх Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента (ОП) Павла Палісу в інтерв'ю Reuters.
Як нагадує Reuter, диктатор Володимир Путін заявляв, що для початку мирних переговорів, необхідно щоб:
"Це принципова позиція України - ніхто, а тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати", - заявив Паліса.
Про відповідну позицію Україна повідомила й Штатам.
Заступник голови ОП зауважив, що саме добре підготовлена українська армія, є найкращою гарантією безпеки для країни від повторення російських атак після досягнення мирної угоди.
"Я можу здогадуватися, чим керується Російська Федерація - можливо, вони хочуть підготуватися, щоб полегшити собі життя в майбутньому, але ні. Наше завдання - добре засвоїти уроки (минулого, - ред.), - додав він.
Минулого місяця Штати провели низку переговорів з делегацією України та Росії. У тому ж числі Вашингтон запропонував 30-денне припинення вогню. Попри згоду Києва щодо встановлення "режиму тиші", Кремль почав висувати низку умов, а зрештою навіть відкинув мирні ініціативи США, оскільки вони начебто не вирішують "проблеми" Росії.
За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Конгрес США вже почав працювати над законопроєктом про санкції проти Росії, у зв'язку з чим Москва повинна вирішити, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.