ОП очертил "красную линию" в переговорах с Россией, США уже проинформированы

Как напоминает Reuter, диктатор Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров, необходимо чтобы:

численность украинской армии была ограничена;

Киев отказался от планов вступить в НАТО;

Украина вывела своих воинов из четырех областей.

"Это принципиальная позиция Украины - никто, а тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь", - заявил Палиса.

О соответствующей позиции Украина сообщила и Штатам.

Заместитель главы ОП отметил, что именно хорошо подготовленная украинская армия, является лучшей гарантией безопасности для страны от повторения российских атак после достижения мирного соглашения.

"Я могу догадываться, чем руководствуется Российская Федерация - возможно, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача - хорошо усвоить уроки (прошлого, - ред.), - добавил он.