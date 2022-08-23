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В ОП назвали сроки поставок Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года. В Офисе президента достаточно оптимистичны по этому поводу.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он.

По его словам, в Офисе президента достаточно оптимистичны, видя четкие перспективы и временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся.

"Обозримая, это осенью будет", - ответил Сибига на уточняющий вопрос по срокам.

Напомним, в августе 2022 года более 90% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

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Офис президента