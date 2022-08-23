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В ОП назвали терміни поставок Україні систем протиповітряної і протиракетної оборони

Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року. В Офісі президента досить оптимістичні з цього приводу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони", - сказав він.

За його словами, В Офісі президента досить оптимістичні, бачачи чіткі перспективи і часові рамки, коли поставки цих вкрай необхідних систем відбудуться.

"Осяжна, це восени буде", - відповів Сибіга на уточнююче питання щодо термінів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України і відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть більш радикальні - перемогою у війні для них буде знищення російської армії і сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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Офіс президента