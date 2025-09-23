ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа

Вторник 23 сентября 2025 16:31
UA EN RU
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН во вторник, 23 сентября. Переговоры запланированы ориентировочно на 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщили в пресс-службе, встреча двух лидеров продлится 45 минут. В начале переговоров ожидаются короткие заявления обоих лидеров для представителей СМИ.

После завершения переговоров с Трампом Зеленский пообщается с представителями медиа.

Позже в тот же день Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский в Нью-Йорке

В понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с ним в США отправились первая леди Елена Зеленская и официальная украинская делегация, в состав которой вошли представители правительства, дипломатического корпуса и Офиса президента.

Зеленский отметил, что программа его пребывания в Нью-Йорке будет чрезвычайно насыщенной - запланировано почти два десятка двусторонних встреч с лидерами государств, представителями международных организаций и ключевыми партнерами Украины. Одной из самых ожидаемых станут переговоры с Трампом.

Зеленский уже провел переговоры с Китом Келлогом - специальным представителем президента США Дональда Трампа. Основной темой обсуждения стала ситуация на передовой, в частности вызовы безопасности, с которыми сталкивается Украина.

Кроме того, Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе разговора украинский лидер акцентировал на критической необходимости укрепления системы противовоздушной обороны, которая играет ключевую роль в защите мирного населения и инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит