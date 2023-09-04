В ОП критикують країни за масштабні закупівлі зброї: підтримуйте Україну, а не нові війни

"Щоразу, коли бачу новини про масштабні закупівлі зброї та техніки різними європейськими країнами, у голові постає одне просте питання: а з ким ви збираєтеся воювати найближчі 100 років? Ні, я цілком серйозно", - написав він.

Подоляк зазначив, що якщо єдиний і головний стратегічний противник Європи - це Росія з її бездонними імперськими апетитами, а демілітаризацію російського потенціалу зараз здійснює Україна, чи не правильніше і дешевше зараз було б підтримати нашу державу та відкинути російську загрозу на багато десятиліть?

"Чи хтось дійсно серйозно обирає інвестиції в сумнівні "мирні плани" заохочень агресора та підготовку до війни власного народу?" - додав радник голови ОП.

Зазначимо, що на тлі російської агресії проти України різні країни Європи та світу почали приділяти більше уваги своєму ВПК та закуповувати різноманітне озброєння.

До прикладу, Литва хоче закупити танки Leopard, а Польща уклала контракт на постачання для армії кількох сотень протитанкових керованих ракет Spike-LR.

До того ж, Австралія збирається закупити крилаті ракети Tomahawk, які перебувають на озброєнні лише США та Британії.

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