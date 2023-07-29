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Литва має намір купити танки Leopard

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Литва, Субота 29 липня 2023 04:06
Литва має намір купити танки Leopard Фото: танки Leopard 2 має намір купити Литва (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управління матеріально-технічного забезпечення Литви надіслало Міністерству оборони Німеччини лист про наміри придбати танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У Міноборони кажуть, що це дає країні можливість отримати інформацію та обговорити конкретику, яка знадобиться у разі, якщо Вільнюс вирішить законтрактувати "Леопарди".

"Заява про наміри не є юридичним зобов’язанням, але міністерство оборони Німеччини покладатиметься на наміри сторін при визначенні загального попиту на нові танки в переговорах з виробниками", – заявили у відомстві.

На початку тижня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів, що вони обирали між кількома виробниками, однак зупинилася на німецькій моделі, оскільки вона "найкраще відповідає експлуатаційним вимогам країни".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення щодо конкретної моделі "Леопардів" ще не прийнято.

У Литві можуть ремонтувати танки Leopard для України

Повідомляється, що через суперечку щодо ремонту основних бойових танків Leopard 2 в Польщі, Федеральне міністерство оборони Німеччини змінює свої попередні плани. Ймовірно, їх ремонтуватимуть у Литві.

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