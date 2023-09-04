RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОП критикуют страны за масштабные закупки оружия: поддерживайте Украину, а не новые войны

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейским странам следует поддерживать Украину в борьбе против России сейчас, а не закупать оружие, чтобы поощрять агрессора для подготовки к новым войнам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Каждый раз, когда вижу новости о масштабных закупках оружия и техники разными европейскими странами, в голове встает один простой вопрос: а с кем вы собираетесь воевать в ближайшие 100 лет? Нет, я вполне серьезно", - написал он.

Подоляк отметил, что если единственный и главный стратегический противник Европы - это Россия с ее бездонными имперскими аппетитами, а демилитаризацию российского потенциала сейчас осуществляет Украина, не правильнее и дешевле сейчас было бы поддержать наше государство и откинуть российскую угрозу на многие десятилетия?

"Действительно ли кто-нибудь серьезно выбирает инвестиции в сомнительные "мирные планы" поощрений агрессора и подготовку к войне собственного народа?" - добавил советник главы ОП.

Отметим, что на фоне российской агрессии против Украины разные страны Европы и мира начали больше внимания уделять своему ВПК и закупать разнообразное вооружение.

К примеру, Литва хочет закупить танки Leopard, а Польша заключила контракт на поставку для армии нескольких сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR.

К тому же, Австралия собирается закупить крылатые ракеты Tomahawk, которое находитя на вооружении только США и Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ПодолякВойна России против Украины