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ОП об эмбарго против танкерной нефти: становимся ближе к цели экономически сокрушить Россию

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 21:42
ОП об эмбарго против танкерной нефти: становимся ближе к цели экономически сокрушить Россию Фото: глава ОП Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эмбарго в отношении российской нефти, которая доставляется танкерами, может быть введено быстрее. Это позволит Украине стать ближе к цели экономически сокрушить России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов - это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть", - написал глава ОП.

По его словам, эмбарго в отношении танкерной нефти из России может быть введено быстрее. Затем под запрет попадут и поставки по трубопроводам.

"Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина в этом направлении работает с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами.

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз прорабатывает варианты эмбарго на российские нефтепродукты.

Отметим, ранее в Сербии заявили о планах снизить зависимость от поставок российского газа.

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