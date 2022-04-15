ОП про ембарго проти танкерної нафти: стаємо ближче до мети економічно розтрощити Росію
Ембарго щодо російської нафти, яка доставляється танкерами, може бути введено швидше. Це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту", - написав глава ОП.
За його словами, ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Потім під заборону потраплять і постачання по трубопроводах.
"Ми зараз стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни", - підкреслив Єрмак.
Він додав, що Україна в цьому напрямку працює з українськими та міжнародними експертами, а також із західними партнерами.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Євросоюз опрацьовує варіанти ембарго на російські нафтопродукти.
Зазначимо, раніше у Сербії заявили про плани знизити залежність від постачання російського газу.
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