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ОП про ембарго проти танкерної нафти: стаємо ближче до мети економічно розтрощити Росію

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 21:42
ОП про ембарго проти танкерної нафти: стаємо ближче до мети економічно розтрощити Росію Фото: глава ОП Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ембарго щодо російської нафти, яка доставляється танкерами, може бути введено швидше. Це дозволить Україні стати ближче до мети економічно розтрощити Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту", - написав глава ОП.

За його словами, ембарго щодо танкерної нафти з Росії може бути введено швидше. Потім під заборону потраплять і постачання по трубопроводах.

"Ми зараз стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію, і забрати у Кремля ресурси для продовження війни", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що Україна в цьому напрямку працює з українськими та міжнародними експертами, а також із західними партнерами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Євросоюз опрацьовує варіанти ембарго на російські нафтопродукти.

Зазначимо, раніше у Сербії заявили про плани знизити залежність від постачання російського газу.

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