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ОП: более десяти стран поддержали Крымскую платформу по деоккупации

Автор: Артур Родивилов

Инициативу "Крымская платформа" по деоккупации уже поддержали больше десяти стран мира. Первый саммит должен состояться 23 августа.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом".

Сейчас решаются организационные вопросы формата саммита в условиях пандемии, добавила она.

"Сейчас же президент Владимир Зеленский говорит с лидерами многих стран по поводу нового решения - о "Крымской платформе". Создание Крымской платформы уже приветствовали такие страны как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка. И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров", - сказала она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как угрозу агрессии против "двух субъектов Российской Федерации". А также пригрозила другим государствам тем, что участие в украинской инициативе будет расцениваться как недружественный шаг.

Крымская платформа - это первая инициатива Украины по деоккупации полуострова, которая предполагает привлечение международного сообщества к этой проблеме. На август 2021 года запланирован первый саммит в Киеве и ряд зарубежных партнеров Украины подтвердили заинтересованность в участии.

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