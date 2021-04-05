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ОП: понад десять країн підтримали Кримську платформу з деокупації

Автор: Артур Родивилов

Ініціативу "Кримська платформа" з деокупації вже підтримали понад десять країн світу. Перший саміт має відбутися 23 серпня.

Про це розповіла прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом".

Зараз вирішуються організаційні питання формату саміту в умовах пандемії, додала вона.

"Зараз же президент Володимир Зеленський говорить з лідерами багатьох країн з приводу нового рішення - про "Кримську платформу". Створення Кримської платформи вже вітали такі країни як Литва, Великобританія, Туреччина і багато інших країн - їх вже більше десятка. І окремі країни вже дали свою принципову згоду в тому, що вони будуть брати участь в цьому форматі переговорів", - сказала вона.

Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва сприймає створення Кримської платформи як загрозу агресії проти "двох суб'єктів Російської Федерації". А також пригрозила іншим державам тим, що участь в українській ініціативі буде розцінюватися як недружній крок.

Кримська платформа - це перша ініціатива України з деокупації півострова, яка передбачає залучення міжнародної спільноти до цієї проблеми. На серпень 2021 року запланований перший саміт у Києві та низка закордонних партнерів України підтвердили зацікавленість в участі.

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