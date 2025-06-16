ОП анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського та команди

Команду Офісу президента та президента Володимира Зеленського очікують чимало міжнародних зустрічей. Серед питань буде підтримка України й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, під час міжнародних зустрічей обговорюватимуться питання:
Як пише Heute, президент України прибуде сьогодні, 16 червня, до Відня.
Зазначається, що візит Зеленського офіційно не підтверджено, втім, Героїчна площа міста повністю перекрита.
Під час візиту президент зустрінеться з:
Окремо варто додати й те, що, згідно з даними Axios, Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом під час саміту G7 ("Великої сімки"), який відбудеться у Канаді. Цю інформацію підтвердив виданню неназваний представник Білого дому.
Саміт розпочався вчора, 15 червня.
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