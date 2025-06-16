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ОП анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського та команди

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Команду Офісу президента та президента Володимира Зеленського очікують чимало міжнародних зустрічей. Серед питань буде підтримка України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, під час міжнародних зустрічей обговорюватимуться питання:

  • оборонної підтримки України; 
  • санкцій; 
  • економічної співпраці; 
  • інвестиції в український військово-промисловий комплекс (ВПК). 

Зеленський прибуде до Відня 

Як пише Heute, президент України прибуде сьогодні, 16 червня, до Відня. 

Зазначається, що візит Зеленського офіційно не підтверджено, втім, Героїчна площа міста повністю перекрита.

Під час візиту президент зустрінеться з: 

  • федеральним президентом Александром Ван дер Белленом; 
  • федеральним канцлером Крістіаном Штоккером; 
  • міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер й іншими неназваними міністрами. 

Зустріч Зеленського та Трампа 

Окремо варто додати й те, що, згідно з даними Axios, Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом під час саміту G7 ("Великої сімки"), який відбудеться у Канаді. Цю інформацію підтвердив виданню неназваний представник Білого дому.  

Саміт розпочався вчора, 15 червня. 

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Володимир ЗеленськийОфіс президента