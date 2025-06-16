ОП анонсировал международные встречи у Зеленского и команды

Команду Офиса президента и президента Владимира Зеленского ожидают немало международных встреч. Среди вопросов будет поддержка Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По словам Ермака, во время международных встреч будут обсуждаться вопросы:
Как пишет Heute, президент Украины прибудет сегодня, 16 июня, в Вену.
Отмечается, что визит Зеленского официально не подтвержден, впрочем, Героическая площадь города полностью перекрыта.
Во время визита президент встретится с:
Отдельно стоит добавить и то, что, согласно данным Axios, Зеленский встретится с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом во время саммита G7 ("Большой семерки"), который состоится в Канаде. Эту информацию подтвердил изданию неназванный представитель Белого дома.
Саммит начался вчера, 15 июня.
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