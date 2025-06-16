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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ОП анонсировал международные встречи у Зеленского и команды

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Команду Офиса президента и президента Владимира Зеленского ожидают немало международных встреч. Среди вопросов будет поддержка Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время международных встреч будут обсуждаться вопросы:

  • оборонной поддержки Украины;
  • санкций;
  • экономического сотрудничества;
  • инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Зеленский прибудет в Вену

Как пишет Heute, президент Украины прибудет сегодня, 16 июня, в Вену.

Отмечается, что визит Зеленского официально не подтвержден, впрочем, Героическая площадь города полностью перекрыта.

Во время визита президент встретится с:

  • федеральным президентом Александром Ван дер Белленом;
  • федеральным канцлером Кристианом Штоккером;
  • министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Встреча Зеленского и Трампа

Отдельно стоит добавить и то, что, согласно данным Axios, Зеленский встретится с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом во время саммита G7 ("Большой семерки"), который состоится в Канаде. Эту информацию подтвердил изданию неназванный представитель Белого дома.

Саммит начался вчера, 15 июня.

 

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Владимир ЗеленскийОфис президента