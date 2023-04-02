В ОП анонсували найближчим часом новий санкційний план групи Макфола-Єрмака

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Дарʼю Зарівну в Telegram .

"Дуже скоро представить свій план санкційний 2.0. Група "Макфола-Єрмака". Якщо ви пам’ятаєте, десь рік тому в ці дати, ця група була створена, вона презентувала в ці дати свій план. Він був виконаний на 85% і от найближчим часом ми представимо новий. Ми вже побудували потужну санкційну коаліцію, вже добре розуміємо - куди йти, що працює, що не працює", - повідомила Зарівна.

Вона також додала, що левова частка уже введених санкцій будується на інформації, яку надали українські експерти.