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В ОП анонсировали в ближайшее время новый санкционный план группы Макфола-Ермака

Фото: в Офисе президента анонсировали в ближайшее время новый санкционный план группы Макфола-Ермака (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В ближайшее время стоит ожидать нового санкционного плана группы "Макфола-Ермака".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Дарью Заривну в Telegram.

"Очень скоро представит свой санкционный план 2.0. Группа "Макфола-Ермака". Если вы помните, где-то год назад в эти даты, эта группа была создана, она презентовала в эти даты свой план. Он был выполнен на 85% и вот В ближайшее время мы представим новый. Мы уже построили мощную санкционную коалицию, уже хорошо понимаем - куда идти, что работает, что не работает", - сообщила Заривна.

Она также добавила, что львиная доля уже введенных санкций строится на информации, предоставленной украинскими экспертами.

Напомним, ранее ЕС утвердил десятый пакет санкций против России.

Впрочем, Польша оказалась недовольна десятым пакетом ограничений Европейского Союза, и даже назвала его "слишком мягким".

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