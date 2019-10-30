В ООС уточнили информацию об обстреле боевиками Золотого-4

Пресс-центр операции Объединенных сил уточнил данные о зафиксированных обстрелах боевиков в Золотом-4. Об этом пресс-центр сообщил в комментарии BBC News Украина.

В ООС отметили, что указанные обстрелы произошли "за границей участка разведения".

Напомним, сегодня утром пресс-центр ООС опубликовал информацию об обстреле боевиками жилых домов в Золотом-4 за день до начала разведения сил, 28 октября. Кроме того, опубликованны фото и схемы с места обстрела.

Также сегодня президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украине нужен мир на ее условиях. Он заявил о необходимости минского процесса и встречи в нормандском формате.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко неоднократно напоминал о условиях разведения сил в Золотом. Главным условием было соблюдение режима тишины в течение 7 дней на этих участках территории.

Отметим, что вчера Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском.

Кроме того, помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что российская сторона рассчитывает на быстрый темп разведения сил на согласованных участках.