Пристайко назвал условия разведения войск на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Отвод войск произойдет на 8 день после 7-дневного соблюдения тишины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко конкретизировал несколько условий разведения войск на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, отвод войск происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого соблюдался режим тишины.

"Все должны знать о том, что договоренность, также достигнутая лидерами на одном из саммитов ранее была о том, что отвод происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого была тишина в конкретной точке. Идея в том, чтобы вдоль всей границы отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, а тяжелое вооружение отводилось следующими шагами еще дальше и дальше", - заявил Пристайко.

Он добавил, что информацию о наличии нарушения режима тишины в конкретной точке должна зафиксировать ОБСЕ.

"Если СММ ОБСЕ говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, тогда мы не разводим", - сказал Пристайко.

Он также подчеркнул, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения.

"Как раз в этом идея, что украинские войска смогут вернуться", - отметил Пристайко.

Глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко отметил, что отвод планируется только на 1 км.

Напомним, Украина сделала возможным проведение саммита Нормандской четверки, согласовав текст так называемой формулы Штайнмайера и разведение войск на Донбассе, и теперь ожидает шагов России, которые откроют путь к восстановлению ее суверенитета над оккупированными районами.