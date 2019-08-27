Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Обстрелы проходили в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Павлополь, Марьинка и Светлодарск. За эти зоны отвечают оперативно-тактические группировки "Восток" и "Север".

Также в штабе ООС сообщили, что 26 августа Национальная полиция Украины совместно с Национальной гвардией раскрыла среди гражданского населения одно убийство, 8 краж и 12 фактов незаконного обращения с наркотиками.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Украиной территорию въехало 19172 человека и 2401 транспортное средство. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 13233 человека и 1754 транспортных средства. В пропуске через линию разграничения отказали 26 лицам.

Напомним, 26 августа боевики в зоне ООС применили запрещенные минскими соглашениями минометы, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Ранее сообщалось, что в День Независимости, вопреки договоренностям о бессрочном перемирье, боевики два раза открывали огонь по украинским позициям.