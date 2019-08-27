Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС, поранено військового

Впродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню і ранили українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Обстріли проходили в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Павлополь, Мар'їнка і Світлодарськ.

Нагадаємо, 26 серпня бойовики в зоні ООС застосували заборонені мінськими угодами міномети, в результаті чого один український військовий дістав поранення.

Раніше повідомлялось, що у День Незалежності, всупереч домовленостям про безстрокове перемир'я, бойовики два рази відкривали вогонь по українських позиціях.