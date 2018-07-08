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Интервью

В ООС сообщают о появлении полиции и других представителей органов власти в Золотом-4

НовостиОбщество    08.07.2018 - 13:19
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

До 2 июля в Золотом-4 не было представителей Нацполиции

В Золотом-4 (Луганская область), которое в конце июня украинские военные взяли под полный контроль, появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Как отмечает пресс-служба, до 2 июля в Золотом-4 никогда не было представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности.

"После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта Золотое-4, военные угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена. Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (работа КПВВ изменена)", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Отметим, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявтл, что Мониторинговая миссия ОБСЕ в 2018 году ни разу не зафиксировала, что поселение Золотое-4 находилось под контролем вооруженных формирований.

Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе Хуг: СММ ОБСЕ в 2018 году не фиксировала, что  Золотое-4 находилось под контролем боевиков
Теги публикации: Луганск, Донбасс, полиция, Золотое, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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