Хуг: СММ ОБСЕ в 2018 году не фиксировала, что  Золотое-4 находилось под контролем боевиков

Однако, недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе

Мониторинговая миссия ОБСЕ в 2018 году ни разу не зафиксировала, что поселение Золотое-4 (Луганская область) находилось под контролем вооруженных формирований. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Hromadske radio.

Так, Хуг напомнил, что минскими договоренностям предполагалось, что стороны должны регулировать действия с обеих сторон.

"Термин "серая зона" непредвиденный минскими договоренностями. В этом году ни разу СММ не зафиксировало, что поселение Золотое-4 находилось под контролем вооруженных формирований. Но недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно: бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих ВСУ на территории этого населенного пункта ", - отметил Хуг.

Ранее Хуг заявил, что первопричинами насилия на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщал, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.

Отметим, за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.