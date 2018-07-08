В ООС повідомляють про появу поліції та інших представників органів влади в Золотому-4

До 2 липня у Золотому-4 не було представників Нацполіції

У Золотому-4 (Луганська область), яке наприкінці червня українські військові взяли під повний контроль, з'явився дільничний інспектор поліції та інші представники органів влади. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Як зазначає прес-служба, до 2 липня у Золотому-4 ніколи не було представників Нацполіції, що було пов'язано з невідповідними умовами безпеки.

"Після завершення взяття під повний контроль території навколо населеного пункту Золоте-4, військові погрози були усунені і безпеку місцевих жителів була поліпшена. Зараз всі без винятку жителі Золотого-4 мають право і можливість переміщатися на підконтрольну уряду територію у зручний для них час (робота КПВВ змінена)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4 в Луганській області.

Відзначимо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявтл, що Моніторингова місія ОБСЄ в 2018 році жодного разу не зафіксувала, що поселення Золоте-4 перебувало під контролем збройних формувань.