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В ООС предупредили о подготовке боевиками провокаций на Донбассе на Пасху

Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные войска планируют на Донбассе ряд провокаций на Пасхальные праздники с применением оружия и военной техники. Их целью является дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операций Объединенных сил (ООС).

По информации спецслужбы ООС, для провокаций пророссийские боевики планируют использовать оружие и военную технику маскировкой типа "пиксель". Провокации на линии разграничения будут направлены на разрушение оборонительных рубежей на передовой и нанесение потерь украинским военным. При этом не исключается возможность жертв среди мирного населения.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении. Для ее реализации планируется привлечение наемников "Союза добровольцев Донбасса", которые получили соответствующее указание от своих российских кураторов.

"Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении нравственными, религиозными принципами и геноцидом собственного народа, а также ввести в Украину регулярные войска РФ", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Ранее стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного.

Также РБК-Украина писало, что мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

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