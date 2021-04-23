У ООС попередили про підготовку бойовиками провокацій на Донбасі на Великдень

Російсько-окупаційні війська планують на Донбасі ряд провокацій на Великодні свята з застосуванням зброї та військової техніки. Їх метою є дати привід Росії звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.

За інформацією спецслужби ООС, для провокацій проросійські бойовики планують використовувати зброю та військову техніку маскуванням типу "піксель". Провокації на лінії розмежування будуть спрямовані на руйнування оборонних рубежів на передовій і завдавати втрат українським військовим. При цьому не виключається можливість жертв серед мирного населення.

Встановлено, що одна з таких провокацій повинна відбутися в Дебальцевському напрямку. Для її реалізації планується залучення найманців "Союзу добровольців Донбасу", які отримали відповідну вказівку від своїх російських кураторів.

"Це дозволить Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами і геноцидом власного народу, а також ввести в Україну регулярні війська РФ", - підкреслюється в повідомленні.