У ООС попередили про підготовку бойовиками провокацій на Донбасі на Великдень

Російсько-окупаційні війська планують на Донбасі ряд провокацій на Великодні свята з застосуванням зброї та військової техніки. Їх метою є дати привід Росії звинуватити Україну в геноциді власного народу і нехтуванні почуттями вірян.
Про це повідомила прес-служба штабу операцій Об'єднаних сил (ООС).
За інформацією спецслужби ООС, для провокацій проросійські бойовики планують використовувати зброю та військову техніку маскуванням типу "піксель". Провокації на лінії розмежування будуть спрямовані на руйнування оборонних рубежів на передовій і завдавати втрат українським військовим. При цьому не виключається можливість жертв серед мирного населення.
Встановлено, що одна з таких провокацій повинна відбутися в Дебальцевському напрямку. Для її реалізації планується залучення найманців "Союзу добровольців Донбасу", які отримали відповідну вказівку від своїх російських кураторів.
"Це дозволить Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами і геноцидом власного народу, а також ввести в Україну регулярні війська РФ", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.
Раніше стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового.
Також РБК-Україна писало, що моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу.