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Интервью

ООС: боевики нарушили режим тишины 20 раз, ранен один украинский военный

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 08:13
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

Боевики в минувшие сутки 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Как сообщается, на Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, которые находятся под Волновахой.

"На Мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутовое, Водяное, Широкиное", - говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены.

Потерь среди украинских войск за сутки нет.

 

Сводка по состоянию на 7:00 18 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 17 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 17 июня 2018 г.

Напомним, вчера, 17 июня, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Лебединского, что на Мариупольском направлении.

Боевики обстреляли украинских военных возле Лебединского, - ООС В результате обстрела боевиками Пивденного ранена мирная жительница
Теги публикации: обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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