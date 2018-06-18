ООС: боевики нарушили режим тишины 20 раз, ранен один украинский военный

Потерь среди украинских военных нет
Боевики в минувшие сутки 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
Как сообщается, на Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.
Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, которые находятся под Волновахой.
"На Мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутовое, Водяное, Широкиное", - говорится в сообщении.
По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены.
Потерь среди украинских войск за сутки нет.
Сводка по состоянию на 7:00 18 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 17 июня,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 17 июня 2018 г.
Напомним, вчера, 17 июня, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Лебединского, что на Мариупольском направлении.