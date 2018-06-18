ООС: бойовики порушили режим тиші 20 разів, поранений один український військовий

Втрат серед українських військових немає

Бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, на Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по наших позиціях в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один наш захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.

Також заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою.

"На Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено.

Втрат українських військ поточної доби немає.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля Лебединського, що на Маріупольському напрямку.