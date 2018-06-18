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Інтерв'ю

ООС: бойовики порушили режим тиші 20 разів, поранений один український військовий

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 08:13
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Про це йдеться у повідомленні  прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, на Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по наших позиціях в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один наш захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення.

Також заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою.

"На Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено.

Втрат українських військ поточної доби немає.

 

Зведення станом на 7:00 18 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 17 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, вчора, 17 червня, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля Лебединського, що на Маріупольському напрямку.

Бойовики обстріляли українських військових біля Лебединського, - ООС Внаслідок обстрілу бойовиками Південного поранено мирну жительку
Теги публікації: обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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