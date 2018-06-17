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Бойовики обстріляли українських військових біля Лебединського, - ООС

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 19:50
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля Лебединського, що на Маріупольському напрямку. Про це йдеться у зведення ООС станом на 18:00 17 червня у Facebook.

"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

 

Зведення станом на 18:00 17 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 17 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 17 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось на Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення. 

Командування РФ на Донбасі формує снайперські підрозділи за рахунок росіян, - ГУР Бойовики обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, поранено українського військового
Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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