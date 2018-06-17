Бойовики обстріляли українських військових біля Лебединського, - ООС

Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців біля Лебединського, що на Маріупольському напрямку. Про це йдеться у зведення ООС станом на 18:00 17 червня у Facebook.

"Противник з 7 ранку до 18 години один раз відкривав провокативний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях поблизу населеного пункту Лебединське, що на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові на провокації ворога не відповідали. Поточної доби втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось на Донбасі у районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку бойовиків селища Південне місцева жителька отримала поранення.