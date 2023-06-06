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ООН змінить склад Радбезу: за місце боротиметься Білорусь

Фото: в Радбезі ООН змінять склад учасників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведе вибори до складу Ради Безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вибори нових непостійних членів Радбезу на період 2024-2025 років відбудуться 6 червня. Вони пройдуть лише у східноєвропейській групі, оскільки на одне місце претендують Словенія та Білорусь.

Від африканських країн місця в Раді Безпеки займуть Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону - Південна Корея, від Латинської Америки - Гаяна.

Рада Безпеки ООН займається підтримуванням миру та безпеку у світі. Заради цього РБ має повноваження розслідувати будь-яку суперечку, що може призвести до міжнародних конфліктів.

Головування у Радбезі ООН із 1 червня перейняли у Швейцарії Об'єднані Арабські Емірати.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

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