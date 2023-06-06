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ООН сменит состав Совбеза: за место будет бороться Беларусь

Фото: в Совбезе ООН изменят состав участников (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведет выборы в состав Совета Безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Выборы новых непостоянных членов Совбеза на период 2024-2025 годов состоятся 6 июня. Они пройдут только в восточноевропейской группе, поскольку на одно место претендуют Словения и Беларусь.

От африканских стран места в Совете Безопасности займут Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона – Южная Корея, от Латинской Америки – Гайана.

Совет Безопасности ООН занимается поддержанием мира и безопасности в мире. Ради этого РБ имеет полномочия расследовать любой спор, который может привести к международным конфликтам.

Председательство в Совбезе ООН с 1 июня было принято в Швейцарии Объединенные Арабские Эмираты.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании.

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