ООН сменит состав Совбеза: за место будет бороться Беларусь

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведет выборы в состав Совета Безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Выборы новых непостоянных членов Совбеза на период 2024-2025 годов состоятся 6 июня. Они пройдут только в восточноевропейской группе, поскольку на одно место претендуют Словения и Беларусь.
От африканских стран места в Совете Безопасности займут Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона – Южная Корея, от Латинской Америки – Гайана.
Совет Безопасности ООН занимается поддержанием мира и безопасности в мире. Ради этого РБ имеет полномочия расследовать любой спор, который может привести к международным конфликтам.
Председательство в Совбезе ООН с 1 июня было принято в Швейцарии Объединенные Арабские Эмираты.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании.
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