ООН сменит состав Совбеза: за место будет бороться Беларусь

Выборы новых непостоянных членов Совбеза на период 2024-2025 годов состоятся 6 июня. Они пройдут только в восточноевропейской группе, поскольку на одно место претендуют Словения и Беларусь.

От африканских стран места в Совете Безопасности займут Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона – Южная Корея, от Латинской Америки – Гайана.

Совет Безопасности ООН занимается поддержанием мира и безопасности в мире. Ради этого РБ имеет полномочия расследовать любой спор, который может привести к международным конфликтам.

Председательство в Совбезе ООН с 1 июня было принято в Швейцарии Объединенные Арабские Эмираты.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании.