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Українців і надалі просять економити світло в "пікові" години

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Україна, Середа 09 серпня 2023 15:59
Українців і надалі просять економити світло в "пікові" години Фото: українців і надалі просять економити світло в "пікові" години (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українців і надалі просять економити електроенергію в так звані "пікові" години - з 16:00 до 23:00. Режим економії просять "включити" навіть попри те, що максимум споживання зменшився 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Просимо продовжити ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень - з 16:00 до 23:00", - йдеться в повідомленні.

В компанії нагадали, що 8 серпня спека спала і максимум споживання одразу зменшився на 4%.

"Стільки електроенергії здатні виробити 2 блоки електростанцій. Вчора їх не довелося вводити в роботу. Це яскравий приклад того, як спека впливає на роботу енергосистеми", - додали в "Укренерго".

Що просять робити

  • кондиціонер замініть на більш економний вентилятор. Якщо це неможливо, то охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С.
  • вимикайте потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування на ранкові або нічні години доби, тих приладів де це можливо (пралка, посудомийка, бойлер);
  • вимикайте світло, коли виходите з кімнати.

Ситуація з електропостачанням в Україні

На ранок середи, 9 серпня, максимальний рівень споживання електроенергії в Україні знизився на 4% через спад спеки. Це істотний показник, що прирівнюється до потужності майже 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати. Водночас необхідність економії світла нікуди не поділася. До цього в "Укренерго" просили економити світло 5 липня.

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відключеня світла
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