В ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні

Комітет ООН заявив про глибоку стурбованість порушеннями прав людини російськими військами і приватними військовими компаніями в Україні. Йдеться про насильницькі викрадення, тортури, зґвалтування та страти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У своєму висновку щодо Росії комітет ООН з ліквідації расової дискримінації закликав РФ розпочати розслідування звинувачень в порушеннях прав людини скоєних під час війни в Україні.
Зокрема, коментаря від постійного представництва Росії при ООН не надійшло.
Також в доповіді комітет ООН перерахував надмірне застосування сили, незаконні затримання, вбивства й насильницьке викрадення дітей з України в Росію серед скоєних злочинів окупантів.
Росія, як стверджує комітет, відмовляється надавати інформацію про війну, заперечує вчинення звірств і навмисних нападів на цивільне населення. Також країна-окупант заперечує незаконне викрадення українських дітей, заявляючи про те, що "евакуювала" задля нібито їхньої "безпеки".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Дунья Міятовича, жодна правозахисна організація не має доступу на територію Росії, щоб посприяти поверненню дітей.
Тим часом Росія хоче відправити нібито на відпочинок понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.
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