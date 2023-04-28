В ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні

У своєму висновку щодо Росії комітет ООН з ліквідації расової дискримінації закликав РФ розпочати розслідування звинувачень в порушеннях прав людини скоєних під час війни в Україні.

Зокрема, коментаря від постійного представництва Росії при ООН не надійшло.

Також в доповіді комітет ООН перерахував надмірне застосування сили, незаконні затримання, вбивства й насильницьке викрадення дітей з України в Росію серед скоєних злочинів окупантів.

Росія, як стверджує комітет, відмовляється надавати інформацію про війну, заперечує вчинення звірств і навмисних нападів на цивільне населення. Також країна-окупант заперечує незаконне викрадення українських дітей, заявляючи про те, що "евакуювала" задля нібито їхньої "безпеки".